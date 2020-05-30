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Ерлан Саиров: Многие имена безвинно репрессированных следует реабилитировать - это наш долг

30 Мая 2020 10:30
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Ерлан Саиров: Многие имена безвинно репрессированных следует реабилитировать - это наш долг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие имена безвинно репрессированных граждан следует реабилитировать. Это наш долг перед ними. Так считает директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров, передает МИА «Казинформ».

«Касым-Жомарт Токаев создает Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессии. На мой взгляд, правильное решение. Многие аспекты массовых репрессии и Ашаршылық с научной точки зрения еще не исследованы. Также многие имена безвинно репрессированных граждан следует реабилитировать. Это наш долг перед ними.

Перед историей всегда надо держать ответ и горькие страницы истории следует раскрывать, чтобы впредь такое не повторялось. Это были времена, когда все потеряло смысл... Этот смысл (который был потерян) мы должны восстановить...» - отметил Ерлан Саиров на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Президент РК поручил создать Госкомиссию по реабилитации жертв политических репрессий.



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Ключевые слова: История Казахстана,
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