Ерлан Сагадиев обсудил вопросы инклюзии с карагандинскими педагогами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев побывал с рабочей поездкой в Караганде. Он посетил мини-центр «Колобок» и технико-строительный колледж, где обсудил с карагандинскими педагогами проблемы инклюзивного образования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В частном мини-центре «Колобок» Ерлан Сагадиев ознакомился с работой детской коррекционной службы. В центре есть группы для малышей с нарушениями речи и психического здоровья. С ними занимаются логопеды, психологи и дефектологи. Для особенных детей в центре открыты сенсорная комната, кабинеты психомоторики и лечебной физкультуры.

Сейчас малыши с особенностями в развитии занимаются отдельно, но администрация мини-центра планирует создать инклюзивные группы. Для этого необходимы нормы, регулирующие количество особенных детей в группах, но пока этого в законе нет.

Также педагоги подняли вопрос о квалификации воспитателей, в связи с внедрением повсеместного инклюзивного образования.

Одна из учредителей «Колобка» Назым Жаркенова предложила организовать курсы повышения квалификации на базе своего мини-центра.



«Мы закладываем деньги на повышение квалификации воспитателей. Сейчас думаем, как сделать лучше: перечислить в регионы, чтобы на местах организовали краткосрочные курсы, или же реализовать проект через Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу». Но после окончания курсов воспитатели должны будут пройти тестирование. Мы введем новую сетку зарплат исходя из категории педагога», - объяснил министр образования и науки.

В Карагандинском технико-строительном колледже Ерлан Сагадиев также интересовался ходом внедрения программы инклюзивного образования. Для колясочников в учебном заведении сделали платформу, с помощью которой такие студенты могут подниматься на второй этаж.

Кроме того, учеников с ограниченными возможностями сейчас готовят к парадельфийским играм, которые пройдут в Ижевске с 11 по 17 ноября.

Также министру продемонстрировали разработки студентов в сфере IT-технологий. В том числе - макет «умного кабинета» для людей с ограниченными возможностями. Включить в нем свет или открыть окно можно с помощью специального мобильного приложения. Показали Ерлану Сагадиеву и знаменитый экзоскелет, за который студенты получили главный приз на фестивале Мейкатон, состоявшемся в прошлом году.

Ерлан Сагадиев сообщил, что в скором времени будет увеличена сумма госзаказа для содержания в детском саду детей-колясочников. Она составит 78 тысяч тенге в месяц. Сейчас на детей с особыми потребностями в месяц выделяют 52 тысячи тенге.