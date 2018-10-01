Ерлан Сагадиев о субботнике в День учителя: Это ненормально

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки РК прокомментировали жалобы учителей из регионов на проведение субботника в день учителя и на чужой территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этим сигналам у нас специальная служба занимается, просто информацию на сегодня мне они еще не дали. Давайте мы проверим и доведем (информацию - прим. ред) до вас (...) Это ненормально, это плохо», - сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в кулуарах Правительства.

«Педагоги - это основной пласт, который учит наших детей, и мы естественно и душой и сердцем за них переживаем. По поручению Главы государства, нами будет разрабатываться закон «О статусе педагога», где будет четко дан запрет на исполнение такого рода поручений. А после того как в социальных сетях вышла эта информация, мы разговаривали с руководством управления образования. Нам был дан ответ, что учителя выходили на субботник именно в своей школе», - сообщила вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева на брифинге в Правительстве.

По ее словам, о том, что территория не прилегает к школе в профильном ведомстве не знали.

«Будем разбираться. О том, что несвойственные функции мы говорим об этом давно, но сейчас это уже будет оговорено в законе. Закон никто нарушать не сможет и тогда мы сможем привлекать к ответственности за нарушение закона. По субботникам мое отношение хорошее. У нас даже уважаемые депутаты и Правительство лично выходят на субботники, когда дело касается нашего города, чистоты и порядка, здесь я «за»», - отметила вице-миниистр.

Представитель МОН выразила согласие, что не было необходимости проводить субботник в День учителя.

Ранее павлодарские учителя пожаловались в социальных сетях на то, что их заставили выйти на субботник в День учителя.