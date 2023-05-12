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Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Мая 2023, 18:44
Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области Фото: t.me/POLICE_of_KZ

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Активу Восточно-Казахстанской области и личному составу департамента полиции нового начальника представил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.


Восточно-Казахстанская область   Назначения   МВД РК  
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