Ерлан Омарбеков возглавил департамент полиции Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова на должность главного полицейского Восточно-Казахстанской области назначен генерал-майор полиции Ерлан Омарбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Активу Восточно-Казахстанской области и личному составу департамента полиции нового начальника представил заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Ержан Саденов.