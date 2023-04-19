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Ерлан Омарбеков: Современные технологии в полиции полностью меняют формат работы с населением

Автор:  
Жанна Мусабаева
19 Апреля 2023, 22:51
Ерлан Омарбеков: Современные технологии в полиции полностью меняют формат работы с населением Фото: пресс-служба департамента полиции Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Одна из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел, - широкое использование современных технологий в повседневной полицейской деятельности. Это дает возможность не только для профилактики правонарушений и оперативного раскрытия преступлений, но и в целом меняет формат работы с населением. О том, как на местах реализуются задачи МВД РК по обеспечению прозрачности и гласности, переходу на сервисную модель работы рассказал начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Ерлан Болатович, информационно-коммуникационные технологии сегодня применяются во всех сферах деятельности полиции. Какие направления представляются наиболее важными?

— Конечно, это те направления, которые связаны с созданием безопасных и комфортных условий для жизни граждан. Эти проекты реализуются в рамках концепции «Слышащего государства». Во-первых, это новый процесс приема сообщений граждан в полицию с помощью мобильного приложения «102 KZ». Таким образом, с начала года в полицию поступило 43 аудио и видео сообщений.

Кроме того, мы внедряем и собственные решения. К примеру, разработана анкета, на которую граждане могут перейти с помощью сканирования QR-кода. Она размещена во всех отделах полиции, дежурных частях, патрульных машинах. С ее помощью люди оценивают качество предоставленных услуг полицией и оставляют свои отзывы, пожелания.

Такая обратная связь помогает нам моментально реагировать на предложения, жалобы, которые поступают от населения. Мониторинг помогает улучшать работу полиции и вести диалог в режиме реального времени. Это новшество оценили и блогеры как формат открытой и прозрачной работы.

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- Большую роль цифровизация играет и в обеспечении общественной безопасности. Расскажите, как изменилось состояние преступности на улицах и в общественных местах с внедрением новых технологий?

- В обеспечении правопорядка активно используются системы видеонаблюдения. Только с начала это года с их помощью раскрыто более 40 преступлений и пресечено более 8 тысяч административных правонарушений. Состояние преступности на улицах снижено на 11%, в общественных местах почти на 8%.

Более половины от всех нарушений правил дорожного движения выявляются в автоматическом режиме.

Сегодня в в ЦОУ выведено порядка 5000 камер видеонаблюдения. В этом году дополнительно планируется установка более 1000 камер и 60 аппаратно-программных комплексов «Сергек». Количество камер с выводом в ЦОУ в текущем году превысит 6 тысяч единиц.

На эти процессы влияет и проект «Цифровой полицейский». Буквально с апреля на планшеты установлено программное обеспечение «Коргау». За неделю, благодаря приложению, было выявлено 29 злостных неплательщиков административных штрафов.

По аналогии с МВД у нас начинает работать ситуационный центр, на базе которого предусмотрена аналитика, позволяющая предупреждать преступность и вести точечную профилактику, оперативно управлять процессами.

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- В департаменте полиции Костанайской области внедряют концепцию «Формирование образцовой полицейской культуры». Расскажите, какие формы работы применяются для ее реализации?

— Происходят, прежде всего, внутрисистемные изменения, внедряются сервисные подходы, основой которых становятся также цифровые решения.

Для того, чтобы соответствовать этим преобразованиям, в департаменте полиции приято решение о реализации концепции «Формирование образцовой полицейской культуры». Главными задачами концепции стал поиск оптимальных путей решения вопросов правопорядка, а также меры по трансформации работы полиции.

Одно из направлений – это обучение сотрудников патрульной полиции на примерах кейсов, которые формируются с видеожетонов полицейских. Благодаря такому формату количество жалоб на сотрудников с начала года сократилось в два раза. Мы стали получать больше благодарных отзывов о работы полиции.

Сегодня мы планируем приобрести видеорегистраторы, изображение с которых будет выведено в ЦОУ. Таким образом, мы будем видеть действия каждого патрульного полицейского.

Как отметил глава МВД РК, сегодня необходим акцент на развитии и мотивации сотрудников, защите их прав, принципе меритократии и повышении морально-психологического климата.

Отмечу, что все приказы о назначениях у нас проходят открыто с подключением подразделений полиции в режиме конференцсвязи. Кроме того, в настоящее время, применяется цифровое решение для упрощения кадровых процедур. Это позволяет дебюрократизировать процессы присвоения званий, ухода в трудовые отпуска. Все они теперь проходят в цифровом формате.

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- В последнее время ситуация с киберпреступностью и интернет-мошенничеством становится все тревожнее. Применяются ли новые цифровые решения для раскрытия этих преступлений?

— С начала года в области раскрыто 76 преступлений, связанных с интернет- мошенничествами. Сегодня мы рассматриваем применение таргетированной рекламы для профилактики данного вида преступлений. Уверен, что такие меры позволят предупредить большее количество граждан.

Сегодня мы активно используем для разъяснения различные методы: громкоговорители патрульных машин, социальные сети, проводим беседы на предприятиях области. Благодаря такой работе регистрация интернет-мошенничеств в регионе снижена по сравнению с прошлым годом.

Большим подспорьем в этом направлении станет «CyberPol» - это пилотный проект, запущенный МВД РК для борьбы в сфере цифровых технологий, взаимодействия с госорганами и повышения правовой грамотности среди населения.

- Человекоцентричный подход сегодня становится главным в работе полиции. Насколько уже удалось поменять формат работы в этом направлении?

— Полиция неотделима от тех изменений, которые происходят в стране. Сегодня совершенно очевидно, что вопросы взаимодействия с населением меняют свою парадигму. Реальный эффект от этих действий в своей повседневной жизни должны почувствовать граждане – начиная от расследования уголовных дел в электронном формате и заканчивая получением государственных услуг, оказываемых стражами порядка. Дебюрократизация, цифровизация и оптимизация всех процессов позволяют полицейским в полной мере работать для людей.


Костанайская область   МВД РК   Цифровой Казахстан  
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