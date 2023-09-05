Ерлан Нысанбаев назначен министром экологии и природных ресурсов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нысанбаев Ерлан Нуралиевич назначен министром экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерлан Нысанбаев родился в 1961 году в Алматинской области. Окончил Казахский ордена трудового Красного Знамени сельхозинститут, Казахский национальный педагогический университет им. Абая.

Трудовую деятельность начал в 1983 году. В различные годы работал в коммерческом секторе и государственных структурах.

В 2014-2019 гг. — вице-министр сельского хозяйства РК.

С июля 2019 года до мая 2021 года занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Как сообщалось ранее, Указом Президента РК Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Также Указом Главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» созданы Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан; Министерство транспорта Республики Казахстан; Министерство туризма и спорта Республики Казахстан; Министерство культуры и информации Республики Казахстан; Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан.

