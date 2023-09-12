Ерлан Нурпеисов назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Нурпеисов Ерлан Садкенулы назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РК, передает МИА «Казинформ».

Ерлан Нурпеисов родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Алматинский технический институт МВД РК.

Трудовую деятельность начал в 1992 году инженером отделения службы подготовки и пожаротушения, пожарной техники и средств связи отдела противопожарной охраны УВД.

В 1993-1997 гг. — инженер, старший инженер отдела организации пожаротушения Управления Государственной противопожарной службы при УВД ВКО.

В 1997-2000 гг. — старший инженер отдела материально-технического обеспечения Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2000-2002 гг. — старший инженер отдела организации пожаротушения Оперативного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2002-2005 гг. — главный специалист отдела организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ оперативного управления главного управления Государственной противопожарной службы ВКО.

В 2005-2006 гг. — заместитель начальника управления по координации деятельности противопожарных и аварийно-спасательных подразделений Управления по государственному контролю и надзору в области чрезвычайных ситуаций ВКО.

В 2006-2007 гг. — заместитель начальника Департамента противопожарной службы ВКО.

В 2007-2012 гг. — начальник ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС ВКО.

В 2012-2018 гг. — заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Алматы.

В 2018-2020 гг. — начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

С сентября 2020 года и по настоящее время занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.