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Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта

13 Сентября 2021, 10:41
Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Алматинский государственный университет им. Абая, Российскую Таможенную академию.
Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и предприятиях.
В 2020-2021 годы — первый заместитель акима Алматы. С апреля 2021 г. по настоящее время являлся вице-министром культуры и спорта РК.
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