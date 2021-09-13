НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ерлан Кожагапанов освобожден от должности вице-министра культуры и спорта РК. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Алматинский государственный университет им. Абая, Российскую Таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1989 году. В разные годы трудился в частном секторе, в государственных органах и предприятиях.

В 2020-2021 годы — первый заместитель акима Алматы. С апреля 2021 г. по настоящее время являлся вице-министром культуры и спорта РК.