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Ерлан Кожагапанов назначен советником Премьер-Министра РК

13 Сентября 2021, 10:56
Ерлан Кожагапанов назначен советником Премьер-Министра РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Премьер-Министра РК Ерлан Кожагапанов назначен на должность советника Премьер-Министра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ерлан Кожагапанов родился в 1968 году в Алматинской области.

В 1992 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Алматинский государственный университет им. Абая, Российскую Таможенную академию.

Трудовую деятельность начал в 1989 году.

В 1990-1994 годы занимался предпринимательской деятельностью.

В 1994-2007 годы работал в государственных органах и предприятиях.

В 2007-2013 годы занимал должность заместителя акима Астаны.

В 2013-2016 годы работал председателем Агентства по делам спорта и физической культуры РК, президентом Федерации футбола РК.

С декабря 2016 по ноябрь 2017 года занимал должность и.о. советника, советника Премьер-Министра РК.

2017-2020 годы — вице-министр культуры и спорта РК.

В 2020-2021 годы — первый заместитель акима Алматы.

С апреля 2021 года по настоящее время являлся вице-министром культуры и спорта РК.

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