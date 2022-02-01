Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом Мажилиса Парламента РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК, передает МИА «Казинформ».
В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктами 5, 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения «Партия «Nur Otan» от 31 января 2022 года № 002PQ Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан члену общественного объединения «Партия «Nur Otan» Кошанову Ерлану Жакановичу.
2. Зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан.
3. Вручить Кошанову Ерлану Жакановичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Н. Абдиров
Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан А. Щегорцова
город Нур-Султан,
1 февраля 2022 года,
№ 7/443
Ранее сообщалось о том, что внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина.
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