Ерлан Кошанов: Встречи депутатов Мажилиса в регионах пройдут в обновленном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось Бюро Мажилиса, передает корреcпондент МИА «Казинформ».

Открывая заседание, председатель Мажилиса сообщил о выезде депутатов в регионы для встреч с населением. Говоря о важности предстоящей работы, Ерлан Кошанов акцентировал внимание депутатов на обновленном формате встреч, которые должны быть организованы с учетом особенностей целевой аудитории и общественного мнения конкретного региона не только в областных центрах и крупных городах, но и в сельских населенных пунктах.

Спикер Мажилиса отметил, что в центре внимания депутатов будут новые инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в том числе по стабилизации социально-экономической ситуации в стране после прошедших трагических январских событий.

На заседании Бюро сформирован также проект повестки предстоящего пленарного заседания Мажилиса. На обсуждение депутатов предложен в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы. В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, касающиеся, в частности, вопросов оплаты труда, повышения социальной и правовой защищенности сотрудников правоохранительных органов. Изменения затронут также вопросы пенсионного обеспечения, особенностей регулирования жилищных отношений сотрудников.