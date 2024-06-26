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    14:08, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Ерлан Кошанов созвал совместное заседание палат Парламента РК 28 июня

    Парламент
    Фото: parlam.kz

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента Республики Казахстан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    - В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 28 июня 2024 года в 10:00 в городе Астане, – говорится в тексте распоряжения.

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Ерлан Кошанов Парламент Мажилис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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