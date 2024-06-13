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    18:44, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Ерлан Кошанов созывает совместное заседание палат Парламента РК

    Парламент РК
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал Распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    - В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 14 июня 2024 года в 09.30 в городе Астане, – говорится в тексте Распоряжения.

     

    Теги:
    Сенат Ерлан Кошанов Парламент Мажилис
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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