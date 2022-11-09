Ерлан Кошанов прокомментировал вопрос запрета на участие в дебатах не кандидата в Президенты РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Необходимо ли запретить не кандидатам в Президенты участвовать на предвыборных дебатах? На этот вопрос ответил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня у нас в законе запрета нет, поэтому здесь комментарии излишни, а в будущем, если изменения будут, если кто-то инициирует такой проект закона, то Парламент, я думаю, рассмотрит», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в ходе выхода к прессе в Мажилисе.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РК утвердила регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий.

Дебаты пройдут 11 ноября на телеканале «Хабар» в прямом эфире в 20:00.

Регламент проведения предвыборных дебатов и дискуссий выглядит следующим образом. Первый раунд – презентация предвыборной программы, которая предусматривает выступление каждого участника с целью представления своей предвыборной программы. Второй раунд – дискуссионная сессия. В этом раунде участники задают своим оппонентам по два вопроса, а также отвечают на два вопроса. На формулировку вопроса дают 30 секунд, а на ответ – каждому участнику предоставляются по две минуты.

Третий раунд – вопросы от избирателей. Каждому кандидату будет задан один вопрос. Время, предусмотренное на ответ - до двух минут.

Четвертый раунд – обращение к избирателям. Участники напрямую обратятся к избирателям. На каждое выступление отводится по две минуты.

Фото: parlam.kz