Ерлан Кошанов призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию Агентства по биологической безопасности

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации Парламента Казахстана принял участие в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Минске. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

В своем выступлении Ерлан Кошанов проинформировал о политических реформах в Казахстане и итогах прошедших выборов в Мажилис. Он поблагодарил коллег из парламентов стран-участниц за направление своих представителей в составе мониторинговой миссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по наблюдению за выборами.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что Парламентская Ассамблея ОДКБ зарекомендовала себя значимой диалоговой площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы международной и региональной политики, разрабатываются модельные законы. Ерлан Кошанов акцентировал внимание членов Совета на важности обеспечения биологической безопасности в регионе.

«Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул инициативу о создании в рамках ООН Международного Агентства по биологической безопасности. Работа в этом направлении ведется. Уверен, что наша инициатива будет поддержана международным сообществом, в том числе нашими партнерами по ОДКБ», – обратился Ерлан Кошанов к коллегам.

Главы делегаций встретились с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

В ходе визита состоялся также ряд двусторонних встреч.

На встрече с председателем Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко Спикер Мажилиса подчеркнул, что межпарламентское взаимодействие является важной составляющей казахстанско-белорусских отношений.

«Парламентарии двух стран должны активнее участвовать в реализации договоренностей руководства двух стран. Мы намерены также укреплять наше взаимодействие в рамках Межпарламентского Союза, МПА СНГ, Парламентских Ассамблей ОДКБ и ОБСЕ», – заявил Ерлан Кошанов.

На полях Совета ПА ОДКБ также прошли плодотворные встречи Ерлана Кошанова с председателем Парламента Республики Таджикистан Махмадтоиром Зокирзодой и спикером Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым.