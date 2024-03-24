Ерлан Кошанов примет участие в заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве

Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации Парламента Казахстана прибыл в Женеву для участия в заседании очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Также в рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию запланированы двусторонние встречи Спикера Мажилиса с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Эриком Нузбаумером и федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом в Берне.