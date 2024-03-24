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    16:25, 24 Март 2024 | GMT +6

    Ерлан Кошанов примет участие в заседании Ассамблеи Межпарламентского союза в Женеве

    Ерлан Кошанов
    Фото: Жаслана Жумабекова

    Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов во главе делегации Парламента Казахстана прибыл в Женеву для участия в заседании очередной 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Также в рамках официального визита в Швейцарскую Конфедерацию запланированы двусторонние встречи Спикера Мажилиса с председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Эриком Нузбаумером и федеральным советником, министром иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом в Берне.

    Теги:
    Ерлан Кошанов Парламент Международная деятельность Швейцария Мажилис
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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