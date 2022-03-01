Ерлан Кошанов предложил переименовать партию партию «Nur Otan» в «Аманат»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов предложил переименовать партию партию «Nur Otan» в «Аманат», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы обязаны возродить единство страны, целостность народа, мир среди наций, трудолюбие нашему будущему поколению. Мы всегда должны быть верны предкам, землю и этот народ нам доверили наши предки. Мы его должны передать следующим поколениям. Это наш родовой долг. Поэтому, мы считаем целесообразным, чтобы самая главная политическая организация страны называлась «Аманат». В этой связи сегодня на съезде депутаты фракции Мажилиса предлагают переименовать партию в «Аманат», - сказал Ерлан Кошанов во время внеочередного съезда партии.
Напомним, под председательством Президента Казахстана, Председателя партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева в онлайн-режиме проходит внеочередной XXII съезд партии.
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