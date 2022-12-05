Ерлан Кошанов предложил ОДКБ законодательно усилить борьбу с терроризмом

5 Декабря 2022, 16:39

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Казахстанские парламентарии принимают участие в совместном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности и XV пленарном заседании Ассамблеи, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание проходит в Колонном зале Дома союзов в Москве. Делегацию от Казахстана возглавляет председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

В своем выступлении спикер Мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что Казахстан продолжит проводить сбалансированный, конструктивный внешнеполитической курс. Главным приоритетом остается стратегическое сотрудничество с государствами-партнерами, как в двустороннем, так и многостороннем форматах.

Ерлан Кошанов добавил, что с момента создания ОДКБ продемонстрировала свою востребованность и эффективность и стала действенным механизмом обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Он также напомнил, что на пространстве ОДКБ сохраняются кризисы и разногласия, различные конфликты и угрозы.

«Как сказал Президент Казахстана, в этих условиях жизненно важным является открытый диалог и коллективный поиск формулы мира. Именно здесь большая ответственность лежит на парламентском измерении нашей организации», - подчеркнул спикер нижней палаты.

Ерлан Кошанов добавил, что парламенты стран ОДКБ активно взаимодействуют по широкому спектру вопросов деятельности организации, прежде всего обеспечивая законодательную базу для противодействия современным вызовам и угрозам, в том числе по борьбе с международным терроризмом.

«Казахстанская сторона готова разработать модельный закон ОДКБ о противодействии терроризму. Соответствующее решение мы примем на сегодняшнем заседании», - проинформировал Председатель Мажилиса.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отметил, что в этом году отмечается 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие учреждения на его основе ОДКБ. Он отметил, что всего за 16 лет организацией было принято 72 модельных закона и рекомендации.

«Большой вклад в подготовку модельных актов внесли наши профильные комиссии и парламенты стран-членов организации, которые показали готовность к поиску общих решений на основе консенсуса», - отметил он.

В ходе заседания стороны обсудят вопросы о председательстве стран-членов ОДКБ в организации и об итогах ноябрьской сессии Совета коллективной безопасности. Также будут рассмотрены проекты рекомендаций, выносимых по инициативе Постоянной комиссии ПА ОДКБ: по вопросам обороны и безопасности; по социально-экономическим и правовым вопросам, по совершенствованию законодательства в области обеспечения защиты электоральных процессов и суверенитета в государствах-членах ОДКБ, об источниках и рисках биологической и химической опасности в зоне ответственности организации и вблизи ее рубежей.

Кроме того, планируется принять постановления совместного заседания Совета и пятнадцатого пленарного заседания ПА ОДКБ по следующим вопросам:

- о внесении изменений в программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ и на 2021-2025 годы;

- об итогах участия группы международного наблюдения от Парламентской Ассамблеи ОДКБ в мониторинге выборов Президента Республики Казахстан;

- об итогах участия парламентских делегаций государств-членов ОДКБ в работе очередной 29 ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ;

- о плане работы ПА ОДКБ на 2023 год;

- о финансировании деятельности ОДКБ;

- о сроках, месте проведения очередного заседания Совета ПА ОДКБ и перечне вопросов для включения в проект повестки дня;

- по организационным вопросам.

В мероприятии принимали участие законодатели государств-членов ОДКБ – Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Также присутствовали представители Китая, Ирана и Кубы.