-
-
-
-
-
-
16:10 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ерлан Кошанов поручил решить вопрос с незаконными игровыми автоматами
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов потребовал решить вопрос с незаконными игровыми автоматами, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона Ерлан Кошанов отреагировал на жалобы горожан в личном аккаунте в Twitter по поводу игорного бизнеса. Аким области поручил департаменту экономических расследований обратить особое внимание на автоматы, размещённые в магазинах.
«На мой аккаунт в Twitter житель Караганды написал о том, что в магазинах стали чаще устанавливать игровые аппараты. Это очень серьёзный вопрос. Все мы знаем, что игромания - социально опасная болезнь. Из-за неё в семьях порой происходят настоящие трагедии. Ну и самое главное, здесь важно, чтобы у нас не процветала незаконная деятельность», - сказал Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.
Он уточнил, что в обращении речь шла о «Лото клубе», расположенном на 45 квартале.
По словам и.о. руководителя департамента экономических расследований Даулета Татубаева, уже проводилась проверка заведения и нарушений не обнаружено. У владельцев есть лицензия на продажу лотерейных билетов, а игровых автоматов не обнаружено, сообщил он. По сведениям департамента, в области действует 7 «Лото клубов».
Тем не менее, Ерлан Кошанов потребовал тщательнее отнестись к этому вопросу.
«Найдите людей, которые поднимают эту тему в социальных сетях, пройдите с ними вместе по всем объектам. Пусть укажут на нарушения, если знают о них», - поручил аким области руководству департамента.
В Карагандинской области с начала года заведено три уголовных дела за организацию нелегального игорного бизнеса, изъято 125 игровых автоматов. В 2017-2018 годах уголовное наказание за это понесли 19 человек.
Стоит отметить, что уголовная ответственность предусмотрена не только за организацию, но и за предоставление места для размещения нелегальных игровых автоматов.
- 100 дворов благоустроят в Караганде в 2019 году
- Более 500 независимых наблюдателей подготовят в Актюбинской области
- Ребенок разбился насмерть, выпав из многоэтажки в Караганде
- Что смогут делать школьники при помощи универсальной карты - новшество от акимата Нур-Султана
- Руководителей нескольких ведомств назначили в Карагандинской области
- Предстоящие выборы несут некий элемент неожиданности - эксперт
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана