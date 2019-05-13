Ерлан Кошанов поручил решить вопрос с незаконными игровыми автоматами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов потребовал решить вопрос с незаконными игровыми автоматами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Ерлан Кошанов отреагировал на жалобы горожан в личном аккаунте в Twitter по поводу игорного бизнеса. Аким области поручил департаменту экономических расследований обратить особое внимание на автоматы, размещённые в магазинах.

«На мой аккаунт в Twitter житель Караганды написал о том, что в магазинах стали чаще устанавливать игровые аппараты. Это очень серьёзный вопрос. Все мы знаем, что игромания - социально опасная болезнь. Из-за неё в семьях порой происходят настоящие трагедии. Ну и самое главное, здесь важно, чтобы у нас не процветала незаконная деятельность», - сказал Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.

Он уточнил, что в обращении речь шла о «Лото клубе», расположенном на 45 квартале.

По словам и.о. руководителя департамента экономических расследований Даулета Татубаева, уже проводилась проверка заведения и нарушений не обнаружено. У владельцев есть лицензия на продажу лотерейных билетов, а игровых автоматов не обнаружено, сообщил он. По сведениям департамента, в области действует 7 «Лото клубов».

Тем не менее, Ерлан Кошанов потребовал тщательнее отнестись к этому вопросу.

«Найдите людей, которые поднимают эту тему в социальных сетях, пройдите с ними вместе по всем объектам. Пусть укажут на нарушения, если знают о них», - поручил аким области руководству департамента.

В Карагандинской области с начала года заведено три уголовных дела за организацию нелегального игорного бизнеса, изъято 125 игровых автоматов. В 2017-2018 годах уголовное наказание за это понесли 19 человек.

Стоит отметить, что уголовная ответственность предусмотрена не только за организацию, но и за предоставление места для размещения нелегальных игровых автоматов.