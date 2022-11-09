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Ерлан Кошанов ответил на вопрос о пассивности некоторых депутатов

Автор:  
Серик Сабеков
9 Ноября 2022, 12:52
Ерлан Кошанов ответил на вопрос о пассивности некоторых депутатов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов ответил на вопрос о пассивности некоторых депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе выхода к прессе спикеру Мажилиса задали вопрос о пассивности некоторых депутатов, в частности, о мажилисмене Алие Сапаровой.

«Конкретно по Сапаровой - я неоднократно слышал ее выступления, она выступает. Может Вас не было в этот день на пленарном заседании. Я лично слышал», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы.

Ранее в социальных сетях и СМИ была распространена информация о том, что якобы мажилисмен Алия Сапарова ни разу не выступала с депутатским запросом за все время своей деятельности.


Мажилис  
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