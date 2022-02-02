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Ерлан Кошанов обозначил приоритеты работы Мажилиса на предстоящий период

2 Февраля 2022 10:38
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Ерлан Кошанов обозначил приоритеты работы Мажилиса на предстоящий период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов обозначил приоритеты работы депутатского корпуса на предстоящий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Институт станет более открытым запросам общества. Очень важно внимательно относится ко всем имеющимся альтернативным мнениям, изучать различные точки зрения всем, чтобы выработать наиболее рациональное решние актуальных вопросов», - сказал Ерлан Кошанов, выступая на пленарном заседани Мажилиса.

Спикер добавил, что впредь будет поддерживаться конкуренция идей и конструктивные дискуссии.

«Во взаимодействии с Правительством считаю принципиально важным обеспечить совместное обсуждение законопроектов на максимально раннем этапе их выдвижения и подготовки. Это очень важно для повышения качества принимаемых законов. Об этом, на моей памяти, говорим многие годы. К сожалению, формат такого обсуждения недостаточно активно применяется. Важным направлением работы депутатского корпуса является обеспечение обратной связи с населением. Возможно нам необходимо усилить региональный аспект законотворческой деятельности, в этом плане представляется продуктивным обсуждение социально-чувствительных законопроектов в регионах и на местах. Такие законопроекты должны рассматриваться через призму повышения благосостояния казахстанцев», - отметил Ерлан Кошанов.

В заключение спикер Мажилиса подчеркнул, что взаимодействие с народом, защита их интересов - основа ежедневной работы Палаты.


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#Мажилис   #Общество   #Ерлан Кошанов  
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Автор:

Серик Сабеков

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