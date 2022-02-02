Ерлан Кошанов обозначил приоритеты работы Мажилиса на предстоящий период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов обозначил приоритеты работы депутатского корпуса на предстоящий период, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Институт станет более открытым запросам общества. Очень важно внимательно относится ко всем имеющимся альтернативным мнениям, изучать различные точки зрения всем, чтобы выработать наиболее рациональное решние актуальных вопросов», - сказал Ерлан Кошанов, выступая на пленарном заседани Мажилиса.

Спикер добавил, что впредь будет поддерживаться конкуренция идей и конструктивные дискуссии.

«Во взаимодействии с Правительством считаю принципиально важным обеспечить совместное обсуждение законопроектов на максимально раннем этапе их выдвижения и подготовки. Это очень важно для повышения качества принимаемых законов. Об этом, на моей памяти, говорим многие годы. К сожалению, формат такого обсуждения недостаточно активно применяется. Важным направлением работы депутатского корпуса является обеспечение обратной связи с населением. Возможно нам необходимо усилить региональный аспект законотворческой деятельности, в этом плане представляется продуктивным обсуждение социально-чувствительных законопроектов в регионах и на местах. Такие законопроекты должны рассматриваться через призму повышения благосостояния казахстанцев», - отметил Ерлан Кошанов.

В заключение спикер Мажилиса подчеркнул, что взаимодействие с народом, защита их интересов - основа ежедневной работы Палаты.