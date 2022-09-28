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Ерлан Кошанов: К пленарному заседанию надо приходить подготовленными

Автор:  
Акбота Кузекбай
28 Сентября 2022, 11:45
Ерлан Кошанов: К пленарному заседанию надо приходить подготовленными

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов сделал замечания представителям министерств во время пленарного заседания Палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу сделать замечание представителям некоторых министерств. К пленарному заседанию надо приходить подготовленными. Не надо здесь читать информацию, подготовленную вашими подчиненными. Эти вопросы обсуждались на рабочей группе и заседании комитета, и приходя сюда, вы должны их знать, как свои пять пальцев», - заявил Ерлан Кошанов.

«Я делаю замечание представителю Правительства, доведите до Премьер-Министра. Если представители министерств не подготовились, пусть вместо них приходят другие люди. Договорились?» - обратился спикер Мажилиса во время пленарного заседания.

Ранее Мажилис одобрил в первом чтении проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений Главы государства».


Фото: www.parlam.kz

Правительство РК   Мажилис   Ерлан Кошанов  
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