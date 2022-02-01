Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса Парламента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты единогласно избрали Председателем Мажилиса Ерлана Кошанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Мажилиса Парламента РК.

Кандидатура Ерлана Кошанова была выдвинута на должность Председателя Мажилиса мажилисменом Ерланом Саировым.

Ерлан Кошанов избран Председателем Мажилиса тайным голосованием путём использования бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована Счётная комиссия, оборудованы кабины и установлена прозрачная избирательная урна.

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов поблагодарил депутатов Мажилиса за поддержку, подчеркнув, что это высокая честь и огромная ответственность перед народом Казахстана и Главой государства.

Кошанов Ерлан Жаканович родился в 1962 году в Карагандинской области. В 1984 году окончил Карагандинский политехнический институт. В 1999 году – Казахскую государственную академию управления.

После окончания института работал слесарем, мастером обогатительной фабрики Жезказганского горно-металлургического комбината.

1988-1990 гг. – инструктор отдела рабочей и сельской молодежи, заведующий отделом социально-экономических проблем молодежи Жезказганского обкома ЛКСМ Казахстана.

1990-1995 гг. – ведущий специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета внешнеэкономических связей.

1995-1999 гг. – Депутат Сената Парламента Республики Казахстан.

1999-2001 гг. – представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.

2001-2003 гг. – Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан – Представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.

2003-2006 гг. – Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

2006-2007 гг. – Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

2007-2012 гг. – Заместитель Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан – Представитель Правительства в Парламенте Республики Казахстан.

2012-2017 гг. – Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

2017-2019 гг. – аким Карагандинской области.

18 сентября 2019 года Указом Главы государства назначен Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Парасат» (2013), «Құрмет» (2007) и юбилейными медалями.

Владеет казахским, русским, немецким языками.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации Президента Республики Казахстан и зарегистрирован депутатом Мажилиса Парламента РК.