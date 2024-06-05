Ерлан Кошанов и глава Сената Египта обсудили расширение правовой базы и сотрудничество в законодательстве

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов встретился с председателем Сената Арабской Республики Египет Абдельвахабом Абдельразеком, прибывшим в Астану с официальным визитом. Стороны обсудили вопросы расширения двустороннего сотрудничества, в том числе углубления межпарламентских связей, передает агентство Kazinform.

Приветствуя высокого гостя, Ерлан Кошанов подчеркнул, что за 30 лет дипломатических отношений между Казахстаном и Египтом налажено плодотворное сотрудничество.

– В первую очередь, это заслуга наших лидеров – Президента Касым-Жомарта Токаева и президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси. Мы, парламентарии, приложим все усилия для законодательного обеспечения договоренностей, достигнутых на высшем уровне, – сказал председатель Мажилиса.

Спикер Палаты рассказал о масштабных политических, экономических реформах, проводимых в стране по инициативе Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о законотворческой деятельности Мажилиса.

Стороны договорились активизировать работу депутатских групп дружбы двух стран.

В этой связи, Ерлан Кошанов отметил важность обмена опытом в сфере законодательства, необходимость расширения договорно-правовой базы двух стран, в частности, подписания соглашений между Казахстаном и Египтом об экстрадиции, взаимной правовой помощи по уголовным делам и выдаче осуждённых лиц.

В свою очередь, Абдельвахаб Абдельразек выразил полную поддержку проводимым в Казахстане политическим и экономическим реформам.

– Наша цель – укрепление сотрудничества между парламентами двух стран. Мы также намерены наращивать социальные, экономические и политические связи. Лидеры наших стран намерены и дальше укреплять взаимодействие. Сегодня мне была оказана высокая честь встретиться с Президентом Казахстана, – поделился Председатель Сената Египта.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-транзитной, туристической и культурно-гуманитарной сферах.

В завершение встречи Ерлан Кошанов выразил уверенность, что официальный визит председателя Сената Египта укрепит политический диалог между странами и придаст новый импульс развитию межпарламентского сотрудничества.