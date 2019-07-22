Ерлан Кошанов: АСП должны получать нуждающиеся

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил перепроверить доходы семей, получающих адресную социальную помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сейчас в регионе завершает работу мобильная группа, которая поможет выявить иждивенцев и тех, кто скрыл свои доходы ради получения социальных выплат. Такие семьи в области уже обнаружены.

«По результатам подворовых обходов принято решение о прекращении выплат АСП для 199 семей. 17 семей добровольно возместили незаконно полученные средства. С остальными сейчас работают участковые комиссии. Либо недобросовестные получатели возместят ущерб сами, либо эти средства будут взыскивать через суд», - пояснила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Всего в регионе социальные выплаты получают 9 355 семей. В сравнении с прошлым годом цифра увеличилась в 4 раза. А расходы бюджетных средств в 6 раз.

«Необходимо установить четкие и прозрачные механизмы поддержки для тех, кто в ней действительно нуждается. Помощь должна быть адресной, с каждым нужно отработать. Нельзя допускать иждивенчества. За любые факты мошенничества и коррупции будете строго наказаны. Персональную ответственность несут акимы городов и районов. Взять под личный контроль законность начисления АСП», - поручил Ерлан Кошанов.