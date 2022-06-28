28 Июня 2022 23:07

Ерлан Кошанов: «AMANAT» готов поддержать конструктивные предложения по формированию новой налоговой политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «AMANAT» готова поддержать все ваши конструктивные предложения. Сегодняшнее обсуждение – это начало большой совместной работы над стратегической задачей по формированию новой налоговой политики. Об этом заявил председатель партии «АMANAT», руководитель парламентской фракции Ерлан Кошанов, выступая на собрании, посвященном вопросам совершенствования налогового законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как подчеркнул спикер Мажилиса, основная задача, поставленная Главой государства, – это стабильная, справедливая и предсказуемая налоговая система. То есть, дано конкретное поручение – стабилизировать в основных параметрах налоговое законодательство. Это необходимо, в первую очередь, для поддержки бизнеса, чтобы он не находился под стрессом постоянных изменений налоговых правил.

Комментируя предложение Правительства о повышении ставок НДС и КПН, Ерлан Кошанов отметил, что стабильность подразумевает не размер, а именно стабильность ставок хотя бы на определенный среднесрочный инвестиционный период, например, не менее 3-х лет. Это было бы понятно и инвесторам, и предпринимателям.

В своем выступлении председатель партии высказался и о необходимости постоянного совершенствования процесса администрирования налогов.

Говоря о сервисной модели налогообложения, Ерлан Кошанов отметил, что большинство начислений и выплат должны быть автоматизированы и осуществляться в проактивном формате. Это возможно только после завершения затянувшейся цифровизации налоговой системы.

«Мы слышим о ней уже несколько лет, но результат все еще не достигнут. Стабильность, прозрачность, простота налогообложения прежде всего, на основе цифровых технологий и клиенториентированность налоговых органов – вот к чему мы должны стремиться», - уточнил он.

В обсуждении актуальных вопросов налоговой сферы в Мажилисе приняли участие заместитель Премьер-Министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, Уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов.

Предложения НПП «Атамекен» по совершенствованию налогового законодательства озвучил перед депутатами председатель президиума палаты Раимбек Баталов. С информацией о стабильности и прозрачности налоговой системы выступил представитель Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» Роман Юртаев.

В развитие темы выступили также депутаты Мажилиса Аманжан Жамалов и Екатерина Смышляева.

Как подчеркнул Аманжан Жамалов, несмотря на то, что налоговое законодательство кодифицировано 20 лет назад, назвать налоговую систему единой и стабильной нельзя.

«С 2001 года действует уже третий Налоговый кодекс. В него с 2017 года внесено уже 707 поправок 34 законами. В информационно-правовой системе нормативных правовых актов содержится 47 архивных редакций Кодекса, - уточнил мажилисмен. - То есть изменения вносятся слишком часто и непредсказуемо. Однако, сама модель налоговой системы осталась с 2008-2009 годов».

Для решения задач, поставленных Президентом страны по обеспечению справедливой, стабильной и предсказуемой налоговой политики, депутат предлагает, к примеру, закрепить на уровне Налогового кодекса норму о том, что новые ставки по налогам вступают в силу только после трех лет с даты их принятия.

По мнению депутата, необходимо также обеспечить справедливую налоговую нагрузку на разные отрасли, кодифицировать разрозненные неналоговые и внебюджетные платежи.

При этом Аманжан Жамалов озвучил свою принципиальную позицию о том, что все обязательные неналоговые платежи и их ставки должны быть прописаны и перечислены в едином Налоговом кодексе. Это создаст определенность для предпринимателей и инвесторов.

Член фракции партии «AMANAT» предложил также доработать специальные налоговые режимы для малого бизнеса, отказавшись от проверок налогоплательщиков с низкой степенью риска. Вместе с тем, депутат считает, что Налоговый кодекс должен стать законом прямого действия. Говоря об этом, мажилисмен уточнил, что с 2018 года Правительством и Министерством финансов в рамках Налогового кодекса принято 169 постановлений и приказов.

Екатерина Смышляева озвучила ряд походов по цифровизации налоговой сферы.

Подводя итоги обсуждения, в ходе которого прозвучал ряд полярных мнений и предложений, Председатель партии «AMANAT» подчеркнул, что задача фракции - строго выдерживать баланс интересов государства и бизнеса и, самое главное, - населения в вопросах налогообложения.

По словам Ерлана Кошанова, сейчас Правительство ведет работу над новой концепцией налоговой политики. В связи с чем необходимо до осени учесть все предложения, высказанные сегодня на партийной площадке, и после публично рассмотреть проект концепции на одном из первых заседаний Общественной палаты, создаваемой при Мажилисе.