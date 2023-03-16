Ерлан Кошанов: Акимы и чиновники должны быть защитниками, а не хозяевами наших граждан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд и прокурор, полиция, акимы и чиновники должны быть для наших граждан не хозяевами, а защитниками. Об этом заявил председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение одного месяца партия AMANAT объехала все четыре уголка страны: от Аркалыка до Конаева, от Петропавловска до Каратау, от Зайсана до Кульсары. Доехали до отдаленных деревень. Мы услышали жалобы и критику народа. Нашли многомиллионных сторонников. Убедились, что наш народ с надеждой смотрит и поддерживает партию», - заявил Ерлан Кошанов в прямом эфире телеканала «Хабар» во время дебатов между представителями семи политических партий, принимающих участие в выборах в Мажилис.

По его словам, предвыборная программа партии - это четкий план действий. Для его реализации AMANAT выдвинул кандидатов на всех уровнях. В целом, партия участвует в выборах без популизма и без пустых обещаний.

«Мы уверены, что избиратель ценит нашу политическую честность. Сегодня нам верят те, кто всегда нас критиковал. Нас всех объединяют цели, поставленные Президентом в Послании ровно год назад. Если говорить честно, есть много проблем, которые накапливались годами, которые заставляют людей беспокоиться. Наш народ ждет срочного решения проблем. Первое - это улучшение условий жизни граждан. Мы принимаем конкретные меры для повышения доходов граждан. Мы на системной основе будем бороться с безработицей. Второе - коррупция и несправедливость. Мы вернем украденные, вывезенные из страны миллиардные деньги. Суд и прокурор, полиция, акимы и чиновники должны быть не хозяевами, а защитниками наших граждан. Мы радикально реформируем эту отрасль. Третье - дисциплина и безопасность. Народ не должен беспокоиться за независимость и стабильность государства, общество - за порядок на улице и во дворах, родители - за безопасность своих детей в учебе и в армии. Партия AMANAT приложит все усилия для решения этих проблемных вопросов», - сказал председатель партии.

В прямом эфире телеканала «Хабар» проходят теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах принимают участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.