Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Ерлан Кошанов: Акимы и чиновники должны быть защитниками, а не хозяевами наших граждан

16 Марта 2023, 21:17
Ерлан Кошанов: Акимы и чиновники должны быть защитниками, а не хозяевами наших граждан Фото: t.me/AMANATPartiyasy

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Суд и прокурор, полиция, акимы и чиновники должны быть для наших граждан не хозяевами, а защитниками. Об этом заявил председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение одного месяца партия AMANAT объехала все четыре уголка страны: от Аркалыка до Конаева, от Петропавловска до Каратау, от Зайсана до Кульсары. Доехали до отдаленных деревень. Мы услышали жалобы и критику народа. Нашли многомиллионных сторонников. Убедились, что наш народ с надеждой смотрит и поддерживает партию», - заявил Ерлан Кошанов в прямом эфире телеканала «Хабар» во время дебатов между представителями семи политических партий, принимающих участие в выборах в Мажилис.

По его словам, предвыборная программа партии - это четкий план действий. Для его реализации AMANAT выдвинул кандидатов на всех уровнях. В целом, партия участвует в выборах без популизма и без пустых обещаний.

«Мы уверены, что избиратель ценит нашу политическую честность. Сегодня нам верят те, кто всегда нас критиковал. Нас всех объединяют цели, поставленные Президентом в Послании ровно год назад. Если говорить честно, есть много проблем, которые накапливались годами, которые заставляют людей беспокоиться. Наш народ ждет срочного решения проблем. Первое - это улучшение условий жизни граждан. Мы принимаем конкретные меры для повышения доходов граждан. Мы на системной основе будем бороться с безработицей. Второе - коррупция и несправедливость. Мы вернем украденные, вывезенные из страны миллиардные деньги. Суд и прокурор, полиция, акимы и чиновники должны быть не хозяевами, а защитниками наших граждан. Мы радикально реформируем эту отрасль. Третье - дисциплина и безопасность. Народ не должен беспокоиться за независимость и стабильность государства, общество - за порядок на улице и во дворах, родители - за безопасность своих детей в учебе и в армии. Партия AMANAT приложит все усилия для решения этих проблемных вопросов», - сказал председатель партии.

В прямом эфире телеканала «Хабар» проходят теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах принимают участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.


Новости по теме
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата
Нуралы Абишев избран председателем Туркестанского областного маслихата
Теги:
Читайте также
Бауыржан Шынгысов избран председателем маслихата Улытауской области
Сайлаубек Ещанов избран председателем Костанайского областного маслихата
Талгат Байедилов избран председателем Алматинского областного маслихата
Нуралы Абишев избран председателем Туркестанского областного маслихата
Муса Хайруллиев избран председателем Атырауского областного маслихата
Жанбырбай Матаев избран председателем маслихата Мангистауской области
Илья Теренченко избран председателем маслихата Павлодарской области
Бейбит Жусупов избран председателем Акмолинского областного маслихата
Новости партнеров
Популярное
1 Похолодание до 22 градусов мороза ожидается в Казахстане
2 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
3 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
4 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
5 17 студентов отравились роллами в Кокшетау

Лента новостей