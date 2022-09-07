Ерлан Кошанов: 7 лет президентства – это прогрессивная и нужная стране норма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов поделился с журналистами своим мнением о предстоящих президентских выборах, передает МИА «Казинформ».

«Считаю, что нынешние президентские выборы уже должны быть на 7 лет. Это мое личное мнение, которое разделяют мои коллеги-депутаты», - сказал председатель нижней палаты Парламента.

Он подчеркнул, что для Казахстана с президентской формой правления 7-летний срок президентства без права переизбрания – это прогрессивная норма. Она усиливает либеральный вектор развития страны и полностью соответствует духу реформ Президента. Это окончательно закрепляет отход от суперпрезидентской формы правления.

Вводимая обязательная смена власти уменьшает риски ее монополизации. При этом 7 лет – это достаточное время для реализации задуманных реформ, считает Е.Кошанов.

Также спикер Мажилиса подчеркнул, что если Президент сейчас изберется на 5 лет и затем внесет в Конституцию поправки о внедрении 7-летнего президентского срока, то возникают правовые условия для возможности его повторного выдвижения еще на 7-летний срок.

Поэтому, чтобы убрать эту правовую коллизию, депутаты и предлагают внести изменения в Конституцию уже сейчас и проводить предстоящие выборы уже на 7 лет без права переизбрания, пояснил Е.Кошанов.







