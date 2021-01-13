Ерлан Киясов прокомментировал обучение школьников в штатном режиме в морозные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения РК, главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов прокомментировал целесообразность обучения школьниками в офлайн-формате в морозные дни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитывая опыт, который мы получили при обучении в первой, второй четверти текущего учебного года, нами было инициировано и совместно с Министерством образования и науки разработано приложение, а также принято постановление, на основании которого в третьей четверти мы допустили к обучению учеников выпускных классов - 9, 11, 12 классы. При комбинированном варианте обучения - 70% предметов будут проводиться в штатном режиме, 30% предметов будут преподаваться в режиме онлайн», - сказал Ерлан Киясов во время онлайн-брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

«Что касается так называемых надвигающихся неблагоприятных метеоусловий, в каждом регионе я бы сказал ситуация разная. Есть регионы, которые в этот период находятся в теплой зоне. Здесь отдельно в каждом регионе принимаются решения по отмене в связи с неблагоприятными метеоусловиями», - отметил главный санврач Казахстана.

Ранее Ерлан Киясов прокомментировал вопрос открытия школьных столовых с третьей четверти.

В Министерстве образования и науки отмечали, что 41,7% школьников Казахстана уже обучаются в штатном режиме. Из 3 млн 400 тысяч всех учащихся 2 млн сейчас продолжают обучение в дистанционном формате.