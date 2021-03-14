Ерлан Киясов ознакомился с работой филиалов научных медцентров в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вице-министр здравоохранения - Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов 13 марта посетил с рабочим визитом Алматы, где ознакомился с деятельностью филиалов ведущих научных центров, входящих в структуру Министерства здравоохранения РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в Telegram.

В рамках поездки Е.Киясов посетил филиал Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Специалистами филиала проводится большая работа по оказанию организационно-практической помощи по проведению противоэпидемических мероприятий, международного сотрудничества, совершенствованию лабораторной диагностики. Лаборатория по контролю за вирусными инфекциями является референс-центром по диагностике COVID-19.

Вице-министр рекомендовал внедрить на базе референс-лабораторий метод ПЦР-скрининга, направленногона диагностику новых вариантов SARS-COV-2(мутации), особенно среди лиц, прибывших из-за рубежа. Также поручил начать работу по полногеномному исследованию вируса SARS-COV-2, с целью надзора за мутацией вируса и выявления новых штаммов.

Филиал реализует ряд глобальных программ Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), таких как эпидемиологический надзор за корью, краснухой, полиомиелитом, гриппом, антимикробной резистентностью. Имеет большой опыт международного сотрудничества с ВОЗ, ЮНИСЕФ, МЭБ, ФАО, МАГАТЭ. Специалисты научного центра постоянно участвуют в международных совещаниях и рабочих группах, данный опыт позволяет реализовать международные научно обоснованные стратегии эпидемиологического надзора в практику.

Главный государственный санитарный врач РК поручил проработать вопрос сотрудничества с ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Роспотребнадзора по исследованию распространенности антител к COVID-19.

«В 2020 году эпидемиологическая ситуация по COVID-19 показала острую нехватку кадров в сфере общественного здравоохранения. В этой связи необходима постоянная подготовка имеющихся кадров. Необходимо на базе филиала, при поддержке международных организации организовать тренинговый центр с акцентом на обучение специалистовкак лабораторного звена, так и оперативных подразделений санитарно-эпидемиологического контроля», - отметил Е.Киясов.

Кроме того, вице-министр побывал в филиале Национального центра экспертизы по г. Алматы, который является структурным подразделением РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» при Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК и осуществляет деятельность в области проведение санитарно – эпидемиологической экспертизы в части лабораторных исследований и инструментальных замеров.

В составе филиала имеется 5 профильных лабораторий и лаборатория высокотехнологических исследований.

В рамках проведения противоэпидемических мероприятий по COVID-19 вирусологическая лаборатория филиала, в которой имеется 3 бригады специалистов лаборатории и 11 мобильных выездных бригад, работает в круглосуточном режиме. В 2020г. методом ПЦР проведено 147 407 исследований, выявлено 4 653 положительных результата (3,2%), за 2 месяца 2021г. – 60904 исследования, выявлено положительных проб – 1373 или 2,3%.

В настоящее время филиалом осуществляется отбор проб у контактных в домашних эпидочагах, у пассажиров прибывших авиарейсов, а также отбор проб в организованных коллективах с профилактической целью. За 2 месяца 2021 г. отобрано и доставлено в лабораторию филиала 10723 проб из 3011 домашних очагов, с выявлением положительных результатов в 8,6% проб, от пассажиров авиарейсов – 12140 проб, из них положительных – 0,3%.

Е.Киясов отметил оснащенность филиала необходимым современным оборудованием, укомплектованность штата квалифицированными специалистами, что позволяет выполнять запланированный объем государственного заказа. Вместе с тем, имеют место и проблемные вопросы, в том числе, необходимость, улучшения материально-технической базы, внедрение новых методов исследования, совершенствование лабораторной информационной системы. По итогам визита руководству филиала поставлен ряд задач, которые необходимо будет решить в кратчайшие сроки.

Также вице-министр ознакомился с работой Национального научного центра особо опасных инфекций им. М.Айкимбаева Минздрава РК. Участники встречи обсудили перспективы развития Центра и его 9 филиалов в условиях борьбы с COVID-19, углубления научных исследований по профилактике и мониторингу особо опасных инфекций, обеспечению биобезопасности, создания отечественного производства иммунобиологических препаратов.

«В 2020 г. Центральная референт лаборатория ННЦООИ подтвердила свою значимость в системе обеспечения биобезопасности страны. Казахстанскими учеными ННЦООИ и филиалом Национального центра биотехнологий МОН РК были синтезированы диагностические праймеры на COVID-19», - сказал Главный государственный санитарный врач.

Начиная с мая 2020 года в сотрудничестве с Казахским национальным аграрным исследовательским университетом разработаны 2 вакцины против COVID-19, основанные на новейших технологиях: одна субъединичная на основе инновационного масляного адъюванта для внутримышечного введения, а другая нановакцина для интраназального введения. На сегодня полностью завершены испытания безопасности, иммуногенности и эффективности вакцин. В ближайшее время планируются испытания, которые будут завершать доклинические исследования разрабатываемых вакцин».

«Несмотря на то, что в мире уже выпущены другие вакцины, отечественные исследования позволят разработать технологическую платформу для других новых вакцин», - считает Вице-министр.

Наряду с этим, испытаны на терапевтическое, профилактическое и вирусингибирующее действие против КВИ четыре отечественных лекарственных препарата, и ННЦООИ совместно с КазНАИУ готовы дальше оказывать методологическую поддержку отечественным разработчикам в этой области.

Е.Киясову также были представлены мобильные лабораторий для обеспечения готовности к оперативному реагированию и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.Автолаборатории базируются в филиалах ННЦООИ и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера могут быть направлены в любую точку Казахстана.

В целом, в ходе визита, обсуждены вопросы дальнейшего развития триединства образования, науки и практики, эффективного трансферта результатов научных исследований в здравоохранение, обеспечения методической поддержки лабораториям, работающим с особо опасными инфекциями.