Ерлан Киясов освобожден от должности главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Киясов Ерлан Ансаганович освобожден от должности вице-министра здравоохранения Республики Казахстан — Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан согласно поданному заявлению. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Ерлан Киясов родился в 1973 году в Алматинской области. Окончил Казахский государственный медицинский университет, Центрально-Азиатский университет, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, университет Туран-Астана.

Трудовую деятельность начал в 1990 году санитаром отделения реанимации и интенсивной терапии «Больницы Скорой Медицинской помощи г. Алматы».

В 1997-1999 гг. — санитарный врач, врач-эпидемиолог Центральной санитарно-эпидемиологической станции на воздушном транспорте РК в г. Алматы.

С 1999 по 2020 гг. работал в структуре Медицинского центра Управления Делами Президента РК — санитарным врачом по общей гигиене в санитарно-эпидемиологической станции, заведующим оперативным отделом, начальником эпидемиологического отдела управления санэпиднадзора, директором РГП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы», заместителем руководителя.

В сентябре 2020 года был назначен вице-министром здравоохранения РК – Главным государственным санитарным врачом РК.