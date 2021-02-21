Ерлан Киясов и Ажар Гиният получат вторую дозу вакцины от коронавируса завтра

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Завтра, 22 февраля 2021 года, вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов и вице-министр здравоохранения Ажар Гиният получат вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» на базе Городской поликлиники №6 города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram Министерства здравоохранения РК.

«Министерство здравоохранения в целях соблюдения санитарных требований ограничивает доступ СМИ к медицинскому объекту, где будет проводиться вакцинация.

Прямую трансляцию с места события в 9:00 часов можно будет посмотреть на республиканском телеканале Хабар24 (https://24.kz/ru/live-24-kz) и на официальном аккаунте Министерства здравоохранения в https://www.facebook.com/MinzdravRK/», - сообщили в Минздраве.

Напомним, первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции А. Гиният и Е. Киясов получили 1 февраля 2021 года на базе Городской столичной поликлиники №6.

Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.