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Ерлан Карин: Взаимодействие общественников и власти на практике подтверждает действенность «Слышащего государства»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Февраля 2021, 22:31
Ерлан Карин: Взаимодействие общественников и власти на практике подтверждает действенность «Слышащего государства»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Многие сегодняшние инициативы были сформулированы на основе предложений членов Нацсовета. Такой формат взаимодействия общественников, экспертов и власти на практике подтверждает действенность «слышащего государства». Таким мнением поделился помощник Президента РК Ерлан Карин на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня состоялось пятое заседание Национального совета. В первой части заседания с кратким отчетом о проделанной работе выступили представители рабочих группы Ulttyq keńes. В своих выступлениях Марат Шибутов, Каирбек Арыстанбеков, Эмин Аскеров и Максим Рожин рассказали о том, как реализуются инициативы Нацсовета и представили свои некоторые предложения.

Во второй части заседания Глава государства выступил с масштабным пакетом инициатив по нескольким направлениям. Несомненно, особо стоит отметить поручение Президента касательно законодательного оформления запрета продажи и аренды сельхозземель иностранным гражданам и компаниям.

Также Касым-Жомарт Токаев высказывался по поводу проведения прямых выборов акимов района в 2024 году. Это серьезный шаг в дальнейшей политической модернизации.

При этом внимания заслуживают и другие значимые и актуальные инициативы Главы государства, которые были условно разделены по пяти блокам: совершенствование жилищной и экономической политики, вопросы образования, формирование инклюзивной общественной среды, защита прав человека, последовательная реализация политических реформ.

В частности, можно выделить следующие инициативы:

- создание нового жилого массива бюджетного класса путем заключения с застройщиками оффтейк-контрактов на последующий выкуп жилья по ценам программы «Нұрлы Жер»;

- решение вопроса жилищного строительства в сельской местности через возмещение государством до 50% расходов работодателей на строительство жилья для своих работников;

- повышение размера стипендии для студентов медицинских вузов;

- упрощение процедуры установления инвалидности, путем обращения только в медицинское учреждение;

- разработка Плана действий по обеспечению безопасного труда в РК до 2025 года;

- внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека на основе 14 Глобальных индикаторов;

- введение административной ответственности юридических лиц вплоть до приостановления действия их лицензии за вовлечение или допуск к азартным играм несовершеннолетних;

- восстановление штата подразделений по защите женщин от насилия при МВД;

- разработка Плана конкретных действий для внедрения системы видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, которая предусматривает охват всех «невидимых» зон и другие.

Стоит отметить, что многие сегодняшние инициативы были сформулированы на основе предложений членов Нацсовета. Не случайно, Президент упомянул в своем выступлении о Ләззат Қожахмет, Айман Умарова, Arman Kashkinbekov, Гульмира Илеуова, Айгүл Орынбек и Rakhim Oshakbayev. Такой формат взаимодействия общественников, экспертов и власти на практике подтверждает действенность «Слышащего государства», - заключил Ерлан Карин.



Напомним, сегодня состоялось пятое заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. С полным текстом выступления Главы государства на V заседании Национального совета общественного доверия можно ознакомиться здесь.
Правительство РК   Политические реформы   Нацсовет   Заседание Нацсовета 25.02.2021  
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