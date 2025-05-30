18:55, 29 Май 2025 | GMT +5
Ерлан Карин встретился с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Визит прошел в контексте развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной и информационной сферах.
Ерлан Карин отметил ключевые направления взаимодействия между Казахстаном и Китаем в области медиа, науки и культуры. Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом между аналитическими центрами и ведущими медиаструктурами двух стран.
В свою очередь Ху Хэпин поблагодарил за теплый прием, отметив высокий уровень подготовки Форума по сотрудничеству СМИ Китая и стран Центральной Азии.
Собеседники выразили уверенность, что укрепление гуманитарного диалога будет способствовать дальнейшему развитию связей в духе взаимопонимания и сотрудничества.