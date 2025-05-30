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    18:55, 29 Май 2025 | GMT +5

    Ерлан Карин встретился с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая

    Государственный советник Республики Казахстан Ерлан Карин провел встречу с заместителем заведующего Отделом пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ху Хэпином, передает агентство Kazinform.

    Ерлан Карин встретился с заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК Компартии Китая
    Фото: Акорда

    Визит прошел в контексте развития двустороннего сотрудничества в культурно-гуманитарной и информационной сферах.

    Ерлан Карин отметил ключевые направления взаимодействия между Казахстаном и Китаем в области медиа, науки и культуры. Особое внимание было уделено вопросам обмена опытом между аналитическими центрами и ведущими медиаструктурами двух стран.

    В свою очередь Ху Хэпин поблагодарил за теплый прием, отметив высокий уровень подготовки Форума по сотрудничеству СМИ Китая и стран Центральной Азии.

    Собеседники выразили уверенность, что укрепление гуманитарного диалога будет способствовать дальнейшему развитию связей в духе взаимопонимания и сотрудничества.

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    Теги:
    Китай КНР Ерлан Карин
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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