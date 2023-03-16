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Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ

16 Марта 2023, 19:31
Ерлан Карин встретился с представителями зарубежных СМИ Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Государственный советник РК Ерлан Карин на площадке Службы центральных коммуникаций провел встречу с иностранными журналистами, прибывшими для освещения предстоящих выборов депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во встрече приняли участие представители 43 иностранных СМИ из 37 стран Европы, Азии, Северной Африки и СНГ.

В рамках брифинга Ерлан Карин акцентировал внимание аудитории на том, что предпосылки парламентских выборов были заложены ровно год назад, когда Президент в своем Послании представил комплексную программу реформ.

Государственный советник отметил, что реализуемые политические реформы затронули избирательную систему и выборный процесс, результатом чего стало создание условий для развития партийной конкуренции и повышения гражданской активности.

«Предстоящие выборы станут завершающим этапом системной трансформации государственных институтов в рамках президентской программы реформ и обеспечивают переход к совершенно новой модели государственно-политического устройства», – считает Ерлан Карин.

В ходе брифинга Государственный советник ответил на ряд вопросов иностранных журналистов, касающихся происходящих в стране внутриполитических процессов.


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