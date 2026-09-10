Ерлан Карин встретился с автором книги «Золотая Орда» Мари Фаверо

В готовящемся к выходу многотомном академическом издании по истории Казахстана впервые отдельный том будет полностью посвящен эпохе Золотой Орды. Об этом в социальной сети сообщил Вице-Президент Казахстана Ерлан Карин, передает агентство Kazinform.

В своем посте Ерлан Карин также рассказал о встрече с известным французским историком Мари Фаверо — автором книги «Золотая Орда», которая теперь доступна на казахском языке.

По словам вице-президента, он уже ознакомился с казахской версией труда, а во время встречи с автором обсудил с ней вопросы истории.

— Как верно подметил Глава государства, мы — прямые наследники Алтын Орды. Поэтому эта тема особенно близка и интересна нам. Символично, что в готовящемся к выходу многотомном академическом издании по истории Казахстана впервые отдельный, цельный том посвящен именно эпохе Золотой Орды, — написал Ерлан Карин.

Он также отметил, что мировая классика, научные, исторические и публицистические бестселлеры все чаще переводятся на казахский язык.

Вице-президент выразил уверенность, что книга Мари Фаверо «Золотая Орда» на казахском языке станет ценным приобретением для читателей. Отдельно он отметил роль издателя Раисы Кадыр, выступившей инициатором издания перевода этого труда.

Ранее Ерлан Карин сообщил, что к печати готовится многотомное академическое издание по истории Казахстана.