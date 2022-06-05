Ерлан Карин вместе с семьей проголосовал на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин вместе с супругой и дочерью проголосовал на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отдать свой голос Ерлан Карин с семьей прибыл на избирательный участок №111, расположенный в здании Национальной библиотеки РК.

«Как гражданин РК особое внимание уделяю сегодняшнему референдуму. Думаю, что каждый гражданин должен сделать свой выбор. Я тоже сделал свой выбор. Я принял участие в референдуме, который проводился в 1995 году. Тогда был студентом. В составе инициативной группы мы разъясняли населению важность Конституции. Сегодня прибыл на участок с супругой и дочерью. Другим детям еще не исполнилось 18 лет. Они остались дома. Конечно, обсуждали дома, за столом идею референдума, те изменения, которые инициируются. Особенно мне было приятно подискутировать со своими детьми. Сегодня молодые люди, на примере своих детей, понимаю, что активно интересуются теми процессами, которые происходят в стране. Думаю, что особенность нынешнего референдума в том, что очень большой интерес молодежи, молодых ребят, которые интересуются, обсуждают. Думаю, это один из самых позитивных моментов нынешнего референдума», - сказал журналистам Ерлан Карин.