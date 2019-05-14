Ерлан Карин: Власть настроена на проведение открытых выборов и конкурентной борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем кандидатам в Президенты РК предоставляются равные возможности для проведения активной агитационной кампании. Об этом заявил советник Президента РК, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего три дня назад у нас стартовала избирательная кампания. Но уже на старте кампания началась активно, в сети и в СМИ все живо обсуждают первые действия кандидатов, их программы и даже их лого, оформление агитационных плакатов. В кампании у нас участвуют много разных кандидатов, в том числе и от оппозиции. Никто не выталкивается из избирательного поля, всем предоставляются равные возможности, равный доступ к средствам массовой информации. Власть действительно настроена на проведение открытых выборов и конкурентной борьбы. Это - принципиальная позиция Президента Казахстана», - заявил Ерлан Карин в ходе Казахстанско-российского экспертного форума в Нур-Султане.

По его словам, избирательная кампания является частью еще одного большого процесса - транзита власти.

«В целом, надо сказать, что страна движется вперед, перемены идут, власть открыто идет на диалог и расширяет формат. Президентом были выдвинуты разные инициативы по развитию диалогового процесса и это только начало. Они будут дополняться новыми форматами и институциональными решениями», - считает политолог.



Напомним, предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 мая. Всего зарегистрированы 7 кандидатов Президенты РК.