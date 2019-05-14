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Ерлан Карин: Власть настроена на проведение открытых выборов и конкурентной борьбы

14 Мая 2019 13:00 294
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Ерлан Карин: Власть настроена на проведение открытых выборов и конкурентной борьбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всем кандидатам в Президенты РК предоставляются равные возможности для проведения активной агитационной кампании. Об этом заявил советник Президента РК, председатель Казахстанского совета по международным отношениям Ерлан Карин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего три дня назад у нас стартовала  избирательная кампания. Но уже на старте кампания началась активно, в сети и в СМИ все живо обсуждают первые действия кандидатов, их программы и даже их лого, оформление агитационных плакатов. В кампании у нас участвуют много разных кандидатов, в том числе и от оппозиции. Никто не выталкивается из избирательного поля, всем предоставляются равные возможности, равный доступ к средствам массовой информации. Власть действительно настроена на проведение открытых выборов и конкурентной борьбы. Это - принципиальная позиция Президента Казахстана», - заявил Ерлан Карин в ходе Казахстанско-российского экспертного форума в Нур-Султане.

По его словам, избирательная кампания является частью еще одного большого процесса - транзита власти.

«В целом, надо сказать, что страна движется вперед, перемены идут, власть открыто идет на диалог и расширяет формат. Президентом были выдвинуты разные инициативы по развитию диалогового процесса и это только начало. Они будут дополняться новыми форматами и институциональными решениями», - считает политолог.

Напомним, предвыборная агитация стартовала в Казахстане 11 мая. Всего зарегистрированы 7 кандидатов Президенты РК.

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Ключевые слова: Выборы 2019,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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