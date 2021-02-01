Ерлан Карин: В портфеле реализованных инициатив Нацсовета еще один закон

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В портфеле реализованных инициатив Нацсовета еще один закон, отметил помощник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Сегодня Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Согласно новым нормам, казахстанским водителям теперь достаточно иметь при себе только удостоверение личности.

Впервые данная инициатива была озвучена Президентом Токаевым на втором заседании Нацсовета 20 декабря 2019 года. Таким образом, сегодняшний закон стал 12-м по счету, принятым в рамках НСОД.