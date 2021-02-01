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    14:09, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Ерлан Карин: В портфеле реализованных инициатив Нацсовета еще один закон

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В портфеле реализованных инициатив Нацсовета еще один закон, отметил помощник Президента РК Ерлан Карин. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня Глава государства подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения». Согласно новым нормам, казахстанским водителям теперь достаточно иметь при себе только удостоверение личности.

    Впервые данная инициатива была озвучена Президентом Токаевым на втором заседании Нацсовета 20 декабря 2019 года. Таким образом, сегодняшний закон стал 12-м по счету, принятым в рамках НСОД.

    Еще 7 законопроектов находятся сегодня на разных стадиях рассмотрения.
    Также в скором времени будет разработан ряд других законопроектов в рамках ранее объявленных новых инициатив», - написал Ерлан Карин в Telegram.
    Теги:
    Президент Казахстана Транспорт Другие государственные органы Общество Нацсовет
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