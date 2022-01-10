Ерлан Карин: Солидарность может проявляться во всем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин рассказал, как важно проявить сплоченность в трудные минуты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во время этих дней, когда мы видели, когда захвачены акиматы, захвачены здания органов полиции и так далее, казалось бы, вот они же символ… Оказалось, что символы государства здесь - в сердцах и сознании. Государство, оказалось, это мы - сплоченные граждане, которые способны защитить, встать на защиту собственного государства», - сказал Рахим Ошакбаев в ходе интервью на телеканале «Хабар 24».

«Знаете, я просто в эти дни видел разные картинки. Я видел полицейских, которые готовы были всю ночь стоять на обороне. Я видел очень много сообщений, к сожалению, не мог всем ответить. Очень много сообщений от моих друзей, коллег, незнакомых людей, или в direct писали: «Чем мы можем помочь, мы хотим помочь», - поделился Ерлан Карин.

Также, по мнению государственного секретаря, народ сейчас может помочь друг другу солидарностью.

«Самое главное, солидарность может проявляться во всем. Она может проявляться в нашей работе по оказанию помощи на улице, органам полиции, в охране общественного порядка. Наша помощь может заключаться в сдерживании информационной атаки на нашу страну, наша помощь может заключаться даже в том, что когда мы не будем делиться дезинформацией, когда мы сами будем пресекать дезинформацию, когда мы сами будем фильтровать все те ложные сведения, которые все еще проходят. Поэтому, огромный вал сообщений, причем даже от тех людей, с которыми казалось бы, я в разных идеологических позициях по некоторым вопросам - даже когда они писали сообщения и говорили: «Сейчас мы вместе и чем мы можем помочь», я думаю, что это тот самый момент, когда произошло реальное сплочение наших граждан», - считает Ерлан Карин.