Ерлан Карин: Реализация инициатив Президента – важный результат социальной политики государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация инициатив Президента – важный результат социальной политики государства. Об этом сообщил советник Президента РК Ерлан Карин в ходе программы «Анығын айтқанда» на телеканале «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Советник Президента говорил о Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны».

«Самая важная инициатива, озвученная Главой государства в Послании – это предоставление возможности гражданам использовать средства, накопленные в Едином накопительном пенсионном фонде. Эти средства используются, например, для улучшения жилищных условий, на лечение и другие цели. По данным на начало октября, около 1 млн 200 тыс вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда уже воспользовались результатами реализации этой инициативы. Поступило около 500 тысяч заявлений на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий, из ЕНПФ выдано около 2 трлн тенге. И, если не ошибаюсь, 49 млрд тенге выдано вкладчикам для оплаты лечения», – сказал Е. Карин.

Таким образом, по словам Е. Карина, уже сейчас рядовые граждане пользуются возможностями, предоставленными по инициативе Президента, озвученной в Послании.

Советник Президента также напомнил об инициативе Главы государства, внесенной на заседании Национального совета общественного доверия, о введении квот при поступлении в учебные заведения для детей из малообеспеченных семей, наряду с предоставлением образовательных грантов. Соответственно, Министерство образования и науки, при распределении 50 тысяч грантов, выделило 5 тысяч грантов для трех категорий поступающих в вузы. Это дети из неполных семей, из семей, где есть инвалиды первой и второй групп, из семей, где есть четверо и более несовершеннолетних детей. Данная мера также является одним из важных результатов проводимой в Казахстане социальной политики.