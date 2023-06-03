РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:42, 02 Июнь 2023 | GMT +6

    Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте

    None
    Фото: akorda.kz
    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее под председательством госсоветника Ерлана Карина прошло выездное заседание Совета по молодежной политике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    На встрече участники обсудили вопрос противодействия незаконному игорному бизнесу и проблему лудомании среди молодёжи. По неофициальным данным, таким видом зависимости в стране страдают 350 тысяч жителей. Руководство Министерства культуры и спорта и депутаты Мажилиса Парламента уверены, что решать вопрос необходимо на законодательном уровне.

    Ерлан Карин призвал членов Совета активно формировать и продвигать борьбу с лудоманией. Только в прошлом году в стране произошло 3700 самоубийств, 20% из них совершили лудоманы.

    «В 2020 году финансовый оборот всех казино и букмекерских контор составил 80 млрд тенге. Через два года цифра достигла 500 млрд. Только вдумайтесь в эту цифру! Среди казахстанцев, пытающихся покончить жизнь самоубийством, провели опрос: «Почему они пошли на этот шаг?». 70% из них ответили: «По причине невозможности погасить долг», - озвучил государственный советник РК Ерлан Карин.По итогам рабочей встречи выработаны конкретные рекомендации для государственных органов, а также разработаны меры для привлечения общественности к информационно-профилактической работе.
    Теги:
    Абайская область Молодежь Семей
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Сегодня, 18:30
    Всего 17% интернет-мошенничеств раскрывают в СКО
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!