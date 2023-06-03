Ерлан Карин провел заседание Совета по молодежной политике при Президенте

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее под председательством госсоветника Ерлана Карина прошло выездное заседание Совета по молодежной политике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На встрече участники обсудили вопрос противодействия незаконному игорному бизнесу и проблему лудомании среди молодёжи. По неофициальным данным, таким видом зависимости в стране страдают 350 тысяч жителей. Руководство Министерства культуры и спорта и депутаты Мажилиса Парламента уверены, что решать вопрос необходимо на законодательном уровне.

Ерлан Карин призвал членов Совета активно формировать и продвигать борьбу с лудоманией. Только в прошлом году в стране произошло 3700 самоубийств, 20% из них совершили лудоманы.«В 2020 году финансовый оборот всех казино и букмекерских контор составил 80 млрд тенге. Через два года цифра достигла 500 млрд. Только вдумайтесь в эту цифру! Среди казахстанцев, пытающихся покончить жизнь самоубийством, провели опрос: «Почему они пошли на этот шаг?». 70% из них ответили: «По причине невозможности погасить долг», - озвучил государственный советник РК Ерлан Карин.По итогам рабочей встречи выработаны конкретные рекомендации для государственных органов, а также разработаны меры для привлечения общественности к информационно-профилактической работе.