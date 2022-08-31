РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:14, 31 Август 2022 | GMT +6

    Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 84 гражданам, которые пройдут обучение по магистратуре, докторантуре, резидентуре.

    В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров.

    В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

    По итогам заседания Государственный советник дал ряд конкретных поручений.


    Фото: akorda.kz





    Теги:
    Общество Ерлан Карин Образование
    Сейчас читают
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!