Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Решением Комиссии международная стипендия «Болашак» присуждена 84 гражданам, которые пройдут обучение по магистратуре, докторантуре, резидентуре.

В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак». Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры – 60 стипендий.

По итогам заседания Государственный советник дал ряд конкретных поручений.

Фото: akorda.kz















