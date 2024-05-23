Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. На заседании рассмотрен вопрос реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 годы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе заседания отмечено, что задача по снижению уровня теневой экономики определена Предвыборной программой Главы государства «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

Обозначено, что для ее реализации и обеспечения продолжения системной работы в вопросах противодействия ненаблюдаемой экономике в прошлом году Правительством утвержден новый Комплексный план на 2023-2025 годы.

В частности, документ дополнен мероприятиями по таким направлениям, как оборот нефти и нефтепродуктов, лекарств, цифровых активов и другое.

По рассматриваемую вопросу были заслушаны доклады руководства Агентства по финансовому мониторингу, министерств финансов, национальной экономики, торговли и интеграции, АО «Самрук-Қазына».

Государственный советник особо подчеркнул важность надлежащего исполнения запланированных мероприятий Комплексного плана, достижения ключевых показателей, выявления с учетом практики других сфер, подверженных теневой деятельности и актуализации принимаемых мер.

При этом государственным органам и организациям поручено довести до логического завершения исполнение соответствующих пунктов плана.

С учетом состоявшегося обсуждения Комиссией выработаны конкретные рекомендации, а по итогам заседания Государственный советник Ерлан Карин дал ряд поручений, исполнение которых взято на контроль.