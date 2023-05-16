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Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 15:34
Ерлан Карин провел заседание Комиссии по вопросам гражданства Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии по вопросам гражданства при Президенте РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе заседания рассмотрен ряд вопросов в сфере гражданства, а также заявления о принятии в казахстанское гражданство и выходе из него.

По итогам заседания комиссии на рассмотрение Главы государства будут внесены предложения о приёме в гражданство нашей страны и рекомендации удовлетворить ходатайства о выходе из казахстанского гражданства.


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