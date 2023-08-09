Ерлан Карин провел заседание госкомиссии по реабилитации жертв политических репрессий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседании Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственная комиссия продолжает системную работу по научно-исследовательским и издательским проектам. Активно ведутся архивные исследования. Продолжается работа по цифровизации и рассекречиванию материалов закрытых фондов. Также были поставлены задачи по систематизации выпуска материалов региональных комиссий», - сказал Ерлан Карин, открывая работу комиссии.

В свою очередь, выступивший с основным докладом министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек отметил, что министерством проводится системная работа по сопровождению научно-исследовательской и издательской деятельности региональных комиссий.

«Члены региональных комиссий в рамках научно-исследовательской работы собирают и анализируют архивные документы и материалы в архивах, историко-краеведческих музеях, библиотеках. В этом направлении региональными комиссиями ведется поиск, сбор и анализ архивных материалов в городах Астана, Алматы, Шымкент и областях», - отметил министр.

Подводя итоги заседания комиссии, Государственный советник Ерлан Карин поставил конкретные задачи по продолжению научно-исследовательской деятельности, углубленному и детальному изучению материалов архивных фондов, развитию издательской деятельности.