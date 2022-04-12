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Ерлан Карин провел встречу с заместителем госсекретаря США

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Апреля 2022, 17:42
Ерлан Карин провел встречу с заместителем госсекретаря США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Государственный секретарь РК Ерлан Карин провел встречу с заместителем Государственного секретаря США по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зеей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ерлан Карин рассказал о проводимых в стране масштабных реформах, направленных на системную политическую и социально-экономическую модернизацию страны.

В частности, Государственный секретарь отметил, что Послание Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева является частью долгосрочного курса обновления страны и процесса политической модернизации. Он отдельно остановился на ключевых инициативах Главы государства по формированию более эффективного баланса полномочий между ветвями власти, дальнейшему развитию многопартийной системы, институтов гражданского общества и защиты прав человека.

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Узра Зея приветствовала инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева, подтвердив поддержку США проводимым Казахстаном реформ в политической и экономической сферах. Заместитель госсекретаря США выразила готовность оказывать дальнейшее содействие усилиям Казахстана в продвижении демократических процессов.

В заключение беседы стороны подтвердили обоюдный настрой на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру двустороннего взаимодействия.


Внешняя политика Казахстана   Права человека   Акорда   США   Другие государственные органы   Ерлан Карин  
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