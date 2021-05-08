Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Ерлан Карин провел встречу с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Мая 2021, 13:18
Ерлан Карин провел встречу с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 мая состоялась встреча помощника Президента и секретаря Нацсовета Ерлана Карина с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Национального совета общественного доверия в сети Facebook.

На встрече Ерлан Карин рассказал об основных направлениях работы Национального совета общественного доверия и о реализуемых президентских инициативах.

В частности, Ерлан Карин подробно остановился на ходе реализации трех президентских пакетов политических реформ и инициатив в рамках деятельности Нацсовета.

По итогам встречи глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькер Фробарт выразил готовность ОБСЕ в содействии реализации пакетов реформ.



ОБСЕ   Астана   Политические реформы   Нацсовет  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
«Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу