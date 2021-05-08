Ерлан Карин провел встречу с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 мая состоялась встреча помощника Президента и секретаря Нацсовета Ерлана Карина с главой Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькером Фробартом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Национального совета общественного доверия в сети Facebook.

На встрече Ерлан Карин рассказал об основных направлениях работы Национального совета общественного доверия и о реализуемых президентских инициативах.

В частности, Ерлан Карин подробно остановился на ходе реализации трех президентских пакетов политических реформ и инициатив в рамках деятельности Нацсовета.

По итогам встречи глава Офиса программ ОБСЕ в Нур-Султане Фолькер Фробарт выразил готовность ОБСЕ в содействии реализации пакетов реформ.



