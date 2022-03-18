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    18:36, 17 Март 2022 | GMT +6

    Ерлан Карин провел первое заседание Совета по молодежной политике в обновленном составе

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 17 марта 2022 года в Алматы под председательством Государственного секретаря Ерлана Карина состоялось первое заседание Совета по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан в обновленном составе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В новый состав Совета вошли общественные активисты, молодые ученые и предприниматели, представители регионов, сельской и творческой молодежи, обладатели гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары», члены Президентского молодежного кадрового резерва, лидеры различных молодежных организаций.

    В своем выступлении Ерлан Карин остановился на ключевых тезисах Послания Главы государства. В частности, он отметил, что объявленные новые президентские реформы являются очередным этапом государственного строительства, точкой отсчета построения Нового Казахстана и новых инициатив. Эти реформы находят большой отклик среди граждан, и, в особенности, среди молодежи.

    В этом контексте повышается роль Совета, так как планируется, что его члены будут принимать участие в обсуждении законопроектов, концепций и других стратегических документов.

    Так в настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект о молодежной политике. Е. Карин предложил включить представителей Совета в состав рабочих групп Мажилиса. Кроме того, для системной работы Совета по молодежной политике при нем предполагается создать различные комитеты.

    Далее на заседании выступили с докладами заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, Министр труда и социальной защиты Серик Шапкенов и директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Азиз Искаков.

    После встреча продолжилась в формате вопрос-ответ, где члены Cовета смогли адресовать свои вопросы и предложения руководителям госорганов.


    Теги:
    Алматы Ерлан Карин Молодежь
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