Ерлан Карин прокомментировал возвращение законопроекта о земле в Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Помощник Президента РК Ерлан Карин прокомментировал возвращение Сенатом в Мажилис законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений», передает МИА «Казинформ».

«Сегодня депутаты Сената рассмотрели президентский закон о земле. Ранее в стенах Сената по данному законопроекту прошло 2 заседания рабочей группы и 1 расширенное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, а также состоялось заседание Бюро Сената. В целом документ был поддержан депутатами Сената . При этом в ходе обсуждения сенаторами было предложено внесение некоторых изменений в рассматриваемый законопроект. В этой связи, Сенатом было принято решение направить законопроект со внесенными поправками в Мажилис . Тщательное и активное обсуждение президентского законопроекта о земле еще раз указывает на высокую заинтересованность всех сторон и приоритетность этих вопросов в обществе», - написал в Telegram Ерлан Карин.

По его словам, как неоднократно отмечалось, президентский законопроект о земле предусматривает введение запрета на продажу и передачу в аренду сельскохозяйственных земель иностранным гражданам и компаниям с участием иностранного капитала.

«Также в нем предусмотрены и другие нормы, исключающие какие-либо возможности владения иностранными лицами сельскохозяйственными землями. К примеру, в случае вхождения в состав участников компании, зарегистрированной в Республики Казахстан, иностранца или лица без гражданства, иностранного юридического лица право частной собственности, а также право аренды сельхоз земель подлежат отчуждению. Аналогичные правила предполагаются и для лиц при прекращении гражданства Республики Казахстан. В таком случае сельскохозяйственный земельный участок должен быть возвращен государству в течение трех месяцев с момента прекращения гражданства», - пояснил Е.Карин.

Как ранее сообщалось, сегодня Сенат во втором чтении вернул в Мажилис законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений».